حدث ليلاً| قرار عاجل من "النقل" بشأن أفراد الجيش وانفجار ضخم في الأردن

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض ملحوظ.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات.

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استخدام الأدوات الشخصية و تهوية الفصول.. وزيرة الصحة توضح خطة مواجهة "كورونا" بالمدارس

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس، مؤتمرًا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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إنجاز غير مسبوق.. أبرز تصريحات وزير التعليم في مؤتمر خطة العام الدراسي الجديد

بعث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، برسالة طمأنينة لأولياء الأمور على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب في المدارس.

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قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات

أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل قرارا عاجلا بشأن استقلال أفراد القوات المسلحة للقطارات.

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وزير النقل: اشتراك سنوي يجدد مدى الحياة باسم "سيدة القطار"

شهدت المكالمة التى جمعت سيدة القطار، ووزير النقل، المهندس كامل الوزير، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، عودة العلاقات الطيبة بين مقدم البرنامج ووزير عقب مشادة كلامية وقعت بينهما فى السابق.

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انفجار ضخم لمستودع ذخيرة في محافظة الزرقاء بالأردن (فيديو)

انفجر مستودع للذخيرة في منطقة الغباوي التابعة لمحافظة الزرقاء بالأردن، نجم عن انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" عربياً.. والإجمالي يتجاوز مليوناً و390 ألف حالة

شهد عدّاد إصابات وباء "كورونا" المُستجدّ (كوفيد-19) في الدول العربية، قفزة قياسية يومية، بتسجيل 17 ألفاً و517 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين جراء الوباء إلى مليون و390 ألفاً و967 حالة، في الوقت الذي بلغت فيه حصيلة الوفيّات 25 ألفاً و585 حالة، حتى العاشر من سبتمبر الجاري، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية

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وزير الإعلام الأردني: القيادة العامة أكدت عدم تسجيل إصابات في انفجار مستودع الزرقاء

قال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة، إن انفجارًا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء.

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الديوان الأميري ينفي شائعة وفاة أمير الكويت: حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة، مشددا على أنه يتلقى العلاج المقرر.

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الاتحاد الأوروبي يخيّر تركيا بين الحوار أو عقوبات جديدة

في ختام قمتهم، أكد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط عزمهم اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية بحق تركيا في حال رفضها الحوار كوسيلة لحل النزاع المتفاقم. وندد ماكرون بدوري روسيا وتركيا في البحر المتوسط.

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بايدن يقول إنه سيحتفظ بوجود للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه سيحتفظ بوجود صغير للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إذا تم انتخابه، وأنه لا يخطط لخفض كبير لميزانية الدفاع الأمريكية.

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العربية: السيطرة على حريق انفجار الزرقاء

نقلت قناة "العربية" عن مصدر عسكري أردني، أنه تمت السيطرة على الموقف من قبل الفرق المختصة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق الناتج عن الانفجار، مؤكدًا أن انفجار الزرقاء لم تنتج عنه أي إصابات.

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مايكروسوفت تعلن استهداف قراصنة من روسيا والصين وإيران للانتخابات الأمريكية

قالت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت الخميس إن قراصنة معلومات موجودون في روسيا والصين وإيران يستهدفون حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل التصويت المقرر يوم 3 نوفمبر المقبل.

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