بعد قليل.. مؤتمر صحفي لإعلان خطة العام الدراسي الجديد في ظل كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك في المؤتمر الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وينعقد المؤتمر بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية).

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