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بالصور.. ضبط مواد مخدرة وأوراق لتزوير اليورو مع راكبين بالمطار

10:20 ص الخميس 10 سبتمبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر والحشيش، وأوراق معدة لتزوير اليورو، أخفاها راكبين مصري وفرنسي في جيوب سحرية في حقائبهما فور وصولهما من إيطاليا واليونان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو، اشتبه توني فكري مأمور الجمارك في الراكب مصري قادم من إيطاليا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أو عملة أو أوراق مالية أجاب بالنفي.

بالعرض على عبدالعال نعمان، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد، مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أميرة طلبة، مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 100 قرص من الترامادول المخدر مخبأة داخل أكياس البن وكمية من عملات فئة 50 يورو معدة للتزوير بين طيات الملابس بحقائبه.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران اليونانية القادمة من أثينا، اشتبه أحمد سيد، مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في راكب فرنسى من أصل مغربي، وبالعرض على عبدالعال نعمان، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد وعماد صلاح مأموري تفتيش الركاب لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وتبين وجود لفة حشيش بوزن 25 جراما مخبأة في مكان حساس أسفل الملابس الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 82 و79، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

مواد مخدرة تزوير اليورو أوراق لتزوير اليورو مطار القاهرة

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