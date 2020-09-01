أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

​​الزراعة": ضبط 153 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في شهر

01:00 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
​​الزراعة": ضبط 153 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في شهر

أسماك فاسدة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر.

وبلغ إجمالي المضبوطات 153 طنًا و976 كيلو منها 59 طنًا و723 كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي، و94 طنًا و253 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر على مستوى الجمهورية.

وأوضح البيان، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه.

وتم تحرير 1210 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

أسماك فاسدة دواجن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة

الخبر التالى:

​​"حار رطب وشبورة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بالدرجات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا