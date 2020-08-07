القوى العاملة تحذر من كيان غير قانوني يجمع تبرعات من المصريين في الكويت
كتب- يوسف عفيفي:
حذر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، من قيام بعض الأفراد بتشكيل كيان غير قانوني تحت مسمى "اللجنة النقابية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين".
وبحسب بيان اليوم الجمعة، أهاب مكتب التمثيل العمالي في الكويت، بالمواطنين عدم التعامل مع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة والمكتب غير مسئولين، عن أية تبرعات مادية أو عينية، يجمعها هذا الكيان بجمعها بدولة الكويت أو غيرها تحت أي مسمى.
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