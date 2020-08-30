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"القوى العاملة": 65 فرصة عمل للمصريين من راغبي نقل الكفالة بالسعودية

03:00 ص الأحد 30 أغسطس 2020
"القوى العاملة": 65 فرصة عمل للمصريين من راغبي نقل الكفالة بالسعودية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 65 فرصة عمل بإحدى شركات المواد الغذائية وتعبئة المياه الغازية، للمصريين راغبي نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة.

وأوضح الوزير في بيان اليوم السبت، أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي السياق ذاته، قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن الرواتب والبدلات سوف تحدد طبقًا للخبرة والكفاءة في أثناء المقابلات الشخصية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الشئون القنصلية على الإعلان عن تلك الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على الفيسبوك.

وأشار رجائي، إلى أن المهن المطلوبة سائق مندوب كود Cr 1، وسائق توصيل كود DR 1، يشترط أن يكون سائق عموم مركبات - سائق شاحنة، رخصة نقل ثقيل سعودية أو مصرية درجة أولى، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني egy.con.vacancy@gmail.com، موضح بالعنوان البريدي كود الوظيفة المتقدم لها، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 3 سبتمبر 2020.

فرص عمل نقل الكفالة السعودية العمالة المصرية القوى العاملة محمد سعفان

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