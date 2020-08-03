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اليوم .. مصر الطيران تسير 19 رحلة دولية تقل 1500 راكبا

10:06 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
اليوم .. مصر الطيران تسير 19 رحلة دولية تقل 1500 راكبا

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 19 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 1500 راكبا، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (لندن -باريس - اسطنبول- كوبنهاجن - البحرين - الخرطوم - بيروت - نيروبي - أبوظبي ) و رحلتين جويتين إلى (دبي وميلانو) بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى كل من (الأقصر وأسوان) ورحلتين إلى (الغردقة) ، ورحلتين إلى (شرم الشيخ)، ورحلات الشحن الجوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

مصر للطيران المطارات المصرية فيروس كورونا

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