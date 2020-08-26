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للتاجر والمواطن.. الحكومة توافق مبدئيًّا على نظام الحوافز لضبط تحصيل "القيمة المضافة"

01:52 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
للتاجر والمواطن.. الحكومة توافق مبدئيًّا على نظام الحوافز لضبط تحصيل "القيمة المضافة"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

قال مجلس الوزراء، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه وافق من حيث المبدأ على نظام الحوافز المقترح لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (ضريبتك ليك)، والذي يتضمن حوافز فردية ومكافآت عينية ومادية، ونظامًا للسحب الدوري؛ وذلك لكل من التاجر والمواطن.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في ضوء ما أكدته التجارب والدراسات الدولية من أن الحل الأفضل دائمًا هو إشراك المواطن في الإبلاغ عن المعاملات وبما يوفر للدولة مصدرَين للبيانات؛ الأول من خلال الممول، والثاني من خلال المواطن، بما يمكنها من كشف التهرب.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف من خلال تطبيق الخطة المشار إليها تحسين مستويات الإيرادات الضريبية، وتعزيز الحكم الرشيد في مجال الضرائب والمالية العامة، والوصول إلى مجتمع أكثر عدالة من خلال نظم تضمن أن يدفع الجميع نصيبهم من الضرائب، وبناء اتجاهات إيجابية بإشراك المواطن مع الدولة.

وستتولى وزارات المالية والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة العرض المقدم من التحالف المتخصص لتنفيذ برنامج التحفيز المستهدف.

مجلس الوزراء القيمة المضافة

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