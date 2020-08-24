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بدء الجلسة العامة للبرلمان وسط توقعات بإنهاء دور الانعقاد

01:57 م الإثنين 24 أغسطس 2020
بدء الجلسة العامة للبرلمان وسط توقعات بإنهاء دور الانعقاد

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على 13 مشروع قانون سبق وانتهى المجلس من مناقشتهم والموافقة على مجموع موادهم في جلسات سابقة، وأرسلها لمجلس الدولة لمراجعة صياغتها.

وتضم قائمة تلك القوانين كل من قانون رعاية المريض النفسي، وتعديل قانون نزع الملكية العقارية، وتنظيم دار الإفتاء، والسجل التجاري، وقانون تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقانون التجارب السريرية، وقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، وتعديل قانون البناء، وتعديل قانون الكهرباء، وقانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وتنظيم إدارة المخلفات، قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما يناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين منها الإجراءات الضريبية، والجمارك، وعدد من الاتفاقيات.

ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم، هي آخر جلسة بدور الانعقاد الحالي، حيث سيعلن الدكتور علي عبد العال، رفع دور الانعقاد الخامس.

مجلس النواب علي عبدالعال دور الانعقاد

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