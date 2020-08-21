النقل: دخول المنطقة الأوتوماتيكية بين دمنهور وأبو حمص الخدمة بإجمالي 37 كم

كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، دخول برج دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية بين دمنهور وأبو حمص، ودمنهور وإيتاى البارود في الخدمة بإجمالي 37 كم، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و15 برج ثانوي و80 مزلقان) ونسبة تنفيذ المشروع بلغت 75% وتم حتى الآن دخول عدد 10 برج رئيسي الخدمة وهي (قويسنا - بركة السبع - كفر الزيات - إيتاي البارود - دمنهور - أبو حمص - طوخ - سندنهور - كفر الدوار - قها) و10 أبراج ثانوية و52 مزلقان الخدمة، لافتًا إلى أن برج كفر دمنهور والمنطقة الأوتوماتيكية تتحكم في عدد 167 سيمافور ضوئي وعدد 12 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيًا وعدد 43 موتور تحويله.

وأشار وزير النقل، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والآمان، مضيفًا أن تحديث نظم الاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وأن هذا النظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف الوزير، أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة ٤٦.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.