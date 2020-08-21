"الزراعة" تنظم دورات للمرأة الريفية بسوهاج عن الاستخدام الآمن للمبيدات
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كتب - أحمد مسعد:
كشف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن أجل رفع الوعي للمرأة في صعيد مصر، نظمت اللجنة ٥ دورات بمراكز وقرى محافظة سوهاج.
وأضاف عبدالمجيد، أنه تم تدريب الفتيات على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الإستخدام الآمن والتخزين.
وتابع: أن كيفية التخلص من العبوات الفارغة والتى تمثل خطورة شديدة على البيئة والمواطنين وايضا ضرورة ارتداء ملابس واقية عند التعامل مع المبيدات وكذلك التعرف على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد والبيانات الموجودة بها ودلالة ألوانها.
وأشار إلي أنه تم تسليم المتدربات شهادات معتمدة من لجنة المبيدات وعددهن ٣٥ فتاة وسيدة في كل دورة.
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