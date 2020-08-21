أكثر الكلمات إنتشاراً

الجامعات الأهلية سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

"الزراعة" تنظم دورات للمرأة الريفية بسوهاج عن الاستخدام الآمن للمبيدات

12:03 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن أجل رفع الوعي للمرأة في صعيد مصر، نظمت اللجنة ٥ دورات بمراكز وقرى محافظة سوهاج.

وأضاف عبدالمجيد، أنه تم تدريب الفتيات على كيفية التعامل مع المبيدات من حيث الإستخدام الآمن والتخزين.

وتابع: أن كيفية التخلص من العبوات الفارغة والتى تمثل خطورة شديدة على البيئة والمواطنين وايضا ضرورة ارتداء ملابس واقية عند التعامل مع المبيدات وكذلك التعرف على البطاقة الاستدلالية الموجودة على عبوة المبيد والبيانات الموجودة بها ودلالة ألوانها.

وأشار إلي أنه تم تسليم المتدربات شهادات معتمدة من لجنة المبيدات وعددهن ٣٥ فتاة وسيدة في كل دورة.

دورات للمرأة الريفية سوهاج مبيدات الآفات الزراعية وزارة الزراعة

الخبر التالى:

الجيزة: إصلاح كسر بماسورة صرف صحي بطريق المنصورية بالهرم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22526192

    عدد المصابين

  • 14387740

    عدد المتعافين

  • 790262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن حصيلة كورونا ليوم الخميس: انخفاض الإصابات.. و15 وفاة