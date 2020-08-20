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وفاة نجل القمص أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس

01:47 م الخميس 20 أغسطس 2020
وفاة نجل القمص أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس

القمص أنجيلوس إسحق

كتب- مصراوي:

توفى الطفل كيرلس نجل القمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، وذلك بعد رحلة علاج طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد عانى الطفل الراحل طويلا مع المرض، وسافر مع والده القمص أنجيلوس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج واستقرا هناك طويلا لحين انتهاء العلاج.

القمص أنجيلوس إسحق البابا تواضروس الولايات المتحدة الأمريكية

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