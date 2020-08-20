الكنيسة الكاثوليكية لمصراوي: عودة قداسات الجمعة بدءا من ٢٨ أغسطس

كتب- مصراوي:

كشف الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمتحدث الرسمي للكنيسة، عن تفاصيل خطة عودة الفتح مع إعلان رئيس الوزراء عودة صلوات الجمعة بالمساجد بدءا من ٢٨ أغسطس الجاري.

وقال الأنبا باخوم، لمصراوي، الخميس، إن الكنيسة ستعود للفتح تدريجيا من خلال ترك الحرية لكل إيبارشية لتحديد ظروف الفتح بشكل تدريجي حسب الأوضاع الصحية بكل محافظة، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأضاف الأنبا باخوم، أنه سيتم عودة القداسات أيام الجمعة مجددا بالتزامن مع الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء في ٢٨ أغسطس المقبل، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية.

وكانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أوصت في ٢ أغسطس الجاري، باتباع التوصيات التالية في المرحلة الراهنة:

- تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا يوم الجمعة فقط.

- بداية من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020 يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25% من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وآخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

- تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة.

- تعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر.