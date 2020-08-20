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الحكومة: إزالة 30394 مخالفة بناء.. وإحالة 12641 حالة للنيابة العسكرية

10:48 ص الخميس 20 أغسطس 2020
الحكومة: إزالة 30394 مخالفة بناء.. وإحالة 12641 حالة للنيابة العسكرية

مخالفات البناء- أرشيفية

كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.

وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وحول موقف تنفيذ الموجة الـ16 للإزالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فداناً.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 17 أغسطس 2020، بلغ 9,342,354 طنا، بمتوسط يومي 61 ألف طن.

ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.6%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.

مخالفات البناء مصطفى مدبولي النيابة العسكرية محمود شعراوي التنمية المحلية التعديات على الأراضي

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