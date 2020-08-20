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البابا تواضروس يوقع عقد شراء كاتدرائية جديدة بأمريكا

10:52 ص الخميس 20 أغسطس 2020
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كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأب القس لوقا باسيليوس، المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) بالمقر البابوي بالقاهرة.

واعتمد البابا تواضروس، خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.

والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من 950 فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام، بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو 40 فردًا.

وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا تقديميًّا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.

كما بارك قداسة البابا بدء خدمة مركز تدريب خدام الشباب، مركز مكافحة الإدمان، مركز لتحفيظ الألحان والتسبحة، المهرجان الأول Youth 4 Jesus.

البابا تواضروس الثاني أمريكا أسقفية شباب أمريكا نيوجيرسي كاتدرائية العذراء

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