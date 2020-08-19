الصحة العالمية: نتعامل بحذر مع اللقاح الروسي لكورونا

كتب أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية على ما يثار حاليا بشأن كفاءة اللقاح الروسي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أيام.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية تتعامل بحذر مع اللقاح الروسي حاليا وطلبت من السلطات الروسية المعلومات الكافية للتاكد من فعالية اللقاح بمعرفة المنظمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي للمنظمة حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا، جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن المنظمة طلبت من روسيا المعلومات والتجارب على اللقاح مؤكدة انهم انتهوا من المرحلة الأولى والثانية وسيبداوا المرحلة الثالثة بالتجريب على عشرات الالاف من المواطنين.

وأكدت الدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية أن المنطمة تقوم على مراجعة ما تم من تجارب للقاح الروسي للتتحقق من سلامته وفعاليته وثبات العقار قبل أن تجيزه للتداول.