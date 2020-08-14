"الكهرباء" ترد على أنباء تحصيل مديونيات المواطنين وفقا للأسعار الجديدة

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي.

وأوضحت الكهرباء، أنه يتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفقاً لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (121).