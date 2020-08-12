بـ30 مليون جنيه استثمارات.. "الكهرباء" تكشف عن خطة تطوير قطاع الساحل الشمالي

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الأربعاء، استعرض جهود الوزارة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك استمرارًا للمتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة خطط التطوير بشركات الكهرباء، ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفي إطارالاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كل أنحاء الجمهورية.

وفي تقرير قدمه المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تضمن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وخطط بقطاع الساحل، والذي يضم بعض القرى السياحية ويمتد حتى منطقة الحمام، الكيلو 61 من الساحل الشمالي، والذي يبلغ عدد المشتركين به نحو (440) ألف مشترك تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020، تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى نحو 30 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة؛ حيث تم:

- الإنتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة وإحلال نحو 5,3 كم كابلات جهد متوسط.

- تم إضافة وإحلال نحو 10,2 كم كابلات جهد منخفض.

- تم إضافة وإحلال 43,9 كم شبكة هوائية جهد منخفض.

- إضافة عدد 15 محولاً وتم إحلال نحو 21 محولاً آخر.

وحول محاضر الضبطية القضائية، تم تحرير في نطاق قطاع الساحل التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد (خمسة آلاف) محضر بإجمالي مبلغ يصل إلى 12 مليون جنيه.

وحول العدادات مسبقة الدفع، فقد تم تركيب 120 ألف عداد.

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها، أدى ذلك إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية وتأمينها لدى المواطنين؛ مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي، وجار استكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.

وأكد شاكر الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، لافتًا إلى ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد وزير الكهرباء على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكدًا أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء، كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد شاكر ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش؛ لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

ونوه وزير الكهرباء بأهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.