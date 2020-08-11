محافظ الجيزة يوفر سيارة لنقل مسن للتصويت في انتخابات الشيوخ

كتب- أسامة علي:

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لطلب مسن يقيم بشارع عبد السلام الشافعي بحي بولاق الدكرور، وتقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية لبعد مقر لجنته الانتخابية ويعاني من أعراض مرضية وصعوبة في التنقل ما يصعب عليه الإدلاء بصوته الانتخابى وناشد المسؤولين مساعدته في ممارسة حقه الدستوري.

وكلف محافظ الجيزة على الفور كل من هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة ورئيس حي بولاق الدكرور بسرعة التواصل مع المواطن سيد سلطان جاد مقدم الشكوى وتوفير وسيلة نقل له لاصطحابه لمقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته الانتخابي وإعادته لمحل سكنه مرة أخري، كما حرص المواطن على الاتصال تليفونيا بمحافظ الجيزة لتقديم الشكر له للاستجابة السريعة للشكوى.

وفي نفس الإطار استجاب محافظ الجيزة لشكوى مواطن من بعد مقره الانتخابي عن محل سكنه في حدائق الاهرام ورغبته في الإدلاء بصوته، حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بتوفير وسيلة تنقل للمواطن لممارسة حقه الانتخابي والتصويت بلجنته الانتخابية بمدرسة كفر غطاطي الابتدائية وقد تم علي الفور نقل المواطن وقام بالتصويت.

ومن جانبه دعا المحافظ المواطنين علي ضرورة النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقهم الانتخابي فى المناخ الديمقراطي الذى تشهده بلادنا حاليا .

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.