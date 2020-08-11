لإنشاء مصنع سرنجات آمنة.. "العربية للتصنيع" توقع عقدًا مع "تكنيدل الإيطالية العالمية"

كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالصناعات الطبية بالتعاون مع الخبرات العالمية، تطلَّع (العربية للتصنيع) لدعم كل الخدمات العلاجية والبحثية لوزارة الصحة وفقًا للمعايير القياسية العالمية.

جاء ذلك خلال توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة تكنيدل الإيطالية العالمية؛ لإنشاء مصنع إنتاج السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل.

وأوضح التراس، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا الاستثمار توطين تكنولوجيا تصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل ونقل حق المعرفة والتدريب لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول العربية والإفريقية، بالإستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين وتدريب وتنمية الكوادر البشرية على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة ورقمنة خطوط الإنتاج.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة العربية للتصنيع تسهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة، منوهًا بأنها خطوة مهمة لتوطين الصناعات الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية بمصر وللمنطقة العربية والإفريقية.

ومن جانبه، أكد تارسيو ماجيوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تكنيدل الإيطالية العالمية، أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية, مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل إحدى أذرع الصناعة المصرية، حيث تمتلك كوادر بشرية مدربة وإمكانيات صناعية متطورة ورؤية واضحة لتطوير مجالات التصنيع، إلى جانب ما تتميز به من دقة وكفاءة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها، وتسليمها في التوقيتات المحددة.