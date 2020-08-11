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الكهرباء: مد فترة التقديم لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية لـ30 سبتمبر

12:34 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الكهرباء: مد فترة التقديم لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية لـ30 سبتمبر

عدادات كودية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مد فترة التقديم للتحويل من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية إلى 30 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم بالطلبات.

وأوضح تقرير تلقاه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه منذ تفعيل المنصة حتى الأن تم استقبال 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة أكثر من 430 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، علما بأن توجد خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

وأكد وزير الكهرباء، ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، لافتا إلى استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر2020.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

عدادات كودية وزارة الكهرباء الكهرباء

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