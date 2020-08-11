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حضور نسائي.. توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بحلوان "صور"

12:34 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

توافد عدد من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مقر لجنة مدرسة حافظ إبراهيم بحلوان، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتلاحظ حضور نسائي كبير.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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