حدث في 8 ساعات| مناورة عسكرية على الحدود الغربية.. وتكليفات رئاسية للحكومة
كتب- أحمد عبد المنعم:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم برنامج "أطفال بلا مأوى" لدمجهم في المجتمع، وحضور الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمناورة "حسم 2020"، وقطع المياه غدا عن بعض مناطق القاهرة 10 ساعات.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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