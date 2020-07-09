طقس مستقر وأمطار خفيفة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة لمدة 48 ساعة



كتب- محمد عبدالناصر:



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد انخفاضا مؤقتا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، على أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من يوم السبت المقبل.



وأضاف شاهين، لمصراوي، الخميس، أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلاً على السواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وتابع: تسجل درجات الحرارة على القاهرة اليوم، 33- 25، والسواحل الشمالية 28- 23، وجنوب سيناء 36 -28، وشمال الصعيد 37 - 25، وجنوب الصعيد 41- 28".



وأكد الدكتور محمود شاهين، أن الإحساس بحرارة الجو مستمر، نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس.



وأوضح أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها تتمثل في وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، كما تتواجد فرص سقوط أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وهي أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، وتكون بنسبة 20% على الوجه البحري و30% على السواحل الغربية.

