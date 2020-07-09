التخصيص بأسبقية الحجز.. الإسكان: مد فترة حجز 204 قطع أراض سكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تقرر ولمدة أسبوع، مد فترة حجز 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوي الجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم وحجز تلك الأراضي.

وأوضح الجزار، في بيان، اليوم الخميس، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة.

وأكد الوزير، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر الأراضي بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع في الحصول على المسكن الخاص بهم.