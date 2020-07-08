عائدون من الأردن.. وزير النقل يتابع وصول 279 راكبًا مصريًّا إلى ميناء نويبع

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه وجه قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لسرعة إنهاء الإجراءات وتفويج الركاب في مجموعات صغيرة أثناء النزول من العبارة مع وضع علامات إرشادية للتباعد الاجتماعي وتحديد مسافات آمنة بين الركاب بالميناء.

جاء ذلك خلال متابعة الفريق كامل الوزير وزير النقل، وصول العبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، مساء أمس الثلاثاء، إلى ميناء نويبع البحري وعلى متنها 279 راكبًا مصريًّا، قادمة من ميناء العقبة، ليصل إجمالي عدد المصريين العائدين عبر ميناء نويبع البحري إلى 1002 راكب مصري، وذلك من خلال ثلاث رحلات بحرية للعبارة آيلة منذ بدء تسيير الرحلات الأسبوع الماضي.

كما وجه الوزير باتباع كل التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بهذا الشأن من حيث قيام فرق طبية متخصصة بإجراء الفحص الطبي للركاب العائدين وطقم السفينة وتعقيم الأمتعة والسيارات وكذلك تطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وتعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كل العاملين بالإجراءات الوقائية.