اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 103 رحلات على متنها 9811 راكبًا

كتب- محمد عبيد:

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء 103 رحلات دولية وداخلية وخاصة تنقل على متنها 9811 راكبًا، وذلك بعد استئناف حركة الطيران بشكل كامل داخل مطارات الجمهورية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه إنه سيتم تسيير 50 رحلة تنقل 4047 راكبا إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، فى حين يستقبل المطار 53 رحلة وصول تقل على متنها 5764 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​