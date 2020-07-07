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الإسكان تنعى الفريق العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

10:43 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
الإسكان تنعى الفريق العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

الفريق محمد العصار

كتب- محمد عبدالناصر:

نعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأحر التعازي والمواساة لشعب مصر، وأسرة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة الإسكان، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الفريق محمد العصار الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وزارة الإسكان عاصم الجزار

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