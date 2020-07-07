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رئيس إريتريا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

10:24 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
رئيس إريتريا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رئيس إريتريا أسياس أفورقي، بعد زيارة عمل للبلاد استغرقت 3 أيام، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتم بحث التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.

من جانبه أعرب الرئيس أفورقي عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة وتدخلات خارجية متزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، مشيداً في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية.​

أسياس أفورقي السيسي مطار القاهرة الدولي الرئيس السيسي

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