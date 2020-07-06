"مصر للطيران": صرف العلاوة الدورية للعاملين في القابضة والشركات التابعة

كتب- محمد عبيد:

قرر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صرف العلاوة الدورية المستحقة خلال يوليو الجاري للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وتأجيل حركة الترقيات بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتي كان يتم العمل بها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تأجيل الحافز الإضافي للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، على أن يتم تنفيذها في حال تحسن الأوضاع المالية للشركة.

وأكد زكريا في رسالة للعاملين بالشركة، أن تم استئناف حركة الطيران بنسبة 20% من حجم الحركة الطبيعية للشركة منذ بداية يوليو الجاري، مضيفًا أن الشركة ما زالت تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وماله من تأثير مباشر وقوي على الوضع المالي للشركة، ما أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية لها من قروض وإيجار طائرات ورواتب عاملين، والتي أدت إلى خسائر تعدت 3 مليارات جنيه، وجاءت مساندة الدولة بقرض بمثابة إنقاذ للشركة من المحنة.

وأشار زكريا إلى أنه تم مراعاة عدم المساس بالحقوق المادية العينية للعاملين بالشركة، حفاظًا على البعد الاجتماعي ومراعاة للظروف المعيشية، لما ساهموا به خلال السنوات الماضية من إنجازات، مطالبًا كافة العاملين ببذل المجهود للخروج من الأزمة الحالية.