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وزير الأوقاف: إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا الأربعاء

03:18 م الإثنين 06 يوليه 2020
وزير الأوقاف: إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا الأربعاء

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعادة فتح المسجد للصلاة جزئيا في النصف الغربي من المسجد وهو الجزء البعيد تماما عن الاتصال بالمقام حفاظا على الجميع، ودفعا لأي جدل يحدث بين بعض المصلين والقائمين على شئون المسجد أو محاولة أي من المصلين تكرار ما حدث، فجر الأربعاء المقبل.

وطالب وزير الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة بتقديم خطة تفصيلية محددة بالأسماء والمسئوليات ومسئولي المتابعة بالمديرية ومهامهم غدا الثلاثاء.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن إعادة فتح المسجد بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكليها لمعاينة الإجراءات التي انخذتها مديرية أوقاف القاهرة لمنع تكرار ما حدث من بعض مرتادي المسجد عقب إحدى الصلوات بمخالفة تعليمات الأوقاف ومحاولتهم الاستعاضة عن زيارة المقام بالوقوف على الحائط الخارجي، وبعد إتمام التحقيق وما ترتب عليه من محاسبة كل من ثبت تقصيره بما في ذلك من إنهاء خدمة المدير الإداري للمسجد .

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد الإمام الحسين

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