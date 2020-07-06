بكت أثناء عرضها.. البرلمان يوافق على استقالة رشا إسماعيل

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على استقالة النائبة رشا إسماعيل، من عضوية مجلس النواب، بعد صدور قرار رئيس التعليم العالي لندبها بالعمل ملحقا ثقافيا مدير لمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد في إسبانيا.

جاء ذلك بعد أن تقدمت النائبة باستقالتها من عضوية المجلس، وتم عرض الطلب على هيئة مكتب المجلس.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه أحال الاستقالة لهيئة مكتب المجلس، الذي ناقشها وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة على طلب النائبة بالاستقالة.

من جانبها بكت النائبة رشا إسماعيل خلال كلمتها بالجلسة العامة لعرض الاستقالة معربة عن امتنانها للدور الذي يقوم به المجلس في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن المجلس حقق نجاحات كبيرة وهو يشارف على انتهاء الفصل التشريعي.