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بالفيديو.. محافظ الجيزة يتفقد مجزر الوراق في أول أيام العيد

10:05 م الجمعة 31 يوليه 2020
بالفيديو.. محافظ الجيزة يتفقد مجزر الوراق في أول أيام العيد

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة - أول أيام عيد الأضحى المبارك- مجزر الوراق لمتابعة الإجراءات اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، المواطنين باتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة ويجب اتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتمثل الإجراءات الأمنة في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها، بالإضافة إلى الحد من التجمعات الإجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد في اللقاء وتحية الناس لتخفيف إنتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.

وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها.

أحمد راشد محافظ الجيزة عيد الأضحى فيروس كورونا وزارة الصحة

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