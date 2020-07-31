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السيسي يهنئ السعودية بتنظيم الحج في ظروف استثنائية

11:35 ص الجمعة 31 يوليه 2020
السيسي يهنئ السعودية بتنظيم الحج في ظروف استثنائية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، أن هذا الأمر عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

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