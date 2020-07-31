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إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من المصلين

06:31 ص الجمعة 31 يوليه 2020
إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من المصلين

مسجد السيدة نفيسة

القاهرة - (أ ش أ):

أقيمت قبل قليل صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعدد محدود من المصلين؛ مراعاة لضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، وكذلك مراعاة وجود مسافة بين كل مصل وآخر.

وقال وكيل الوزارة لشئون المساجد نوح عبد الحليم العيسوي - في خطبة عيد الأضحى المبارك - إن هذه الأيام بها رحمات وتهليل وتكبير وتسبيح لله.

وأضاف أنه قبل يوم العيد هو يوم عرفة، الذي يغفر الله فيه الذنوب للعباد، والعتق من النار، وبعده أيام التشريق الثلاث التي هي من أعظم الأيام عند الله عز وجل، مشيرا إلى أن يوم العيد هو يوم التضحية والفداء والبذل والعطاء في سبيل مرضاة الله .

وبين أن للتضحية مجالات كثيرة، منها التضحية بالمال، وتضحية بالنفس، بالإضافة إلى تضحية بالوقت والجهد وتضحية بالعلم والفكر من أجل إسعاد الآخرين.

هذا المحتوى من

Asha
مسجد السيدة نفيسة صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى

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