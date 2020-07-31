رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
كتب- يوسف عفيفي:
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتمنى رئيس الوزراء، أن يعيده الله على شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
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