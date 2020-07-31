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الجيزة: ضبط شادر بيع أضاحي مخالف بالدقي

12:28 ص الجمعة 31 يوليه 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، ضبط شادر أضاحي مخالف في ميدان مشيل باخوم بجوار نادي الصيد وتم توقيع العقوبة المقررة على المخالف لتحقيق الردع العام.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك يأتي بناء على قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمنع إقامة الشوادر حفاظا على البيئة والصحة العامة وتوقيع غرامة 3 آلاف جنيه للمخالفين.

اللواء أحمد عبدالفتاح شادر أضاحي مخالف الدقي

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