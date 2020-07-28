رئيس جامعة حلوان يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون بمجالات التكنولوجيا والطب

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بحث الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، مع سيرجي تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجامعة وكبرى الجامعات في دولة بيلاروسيا وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي.

وقدَّم الدكتور ماجد نجم - خلال اللقاء - تعريفًا بالجامعة وتاريخها وعراقة كلياتها المختلفة بالإضافة إلى كلياتها المستحدثة، وفقا للتوجهات الدولية .. معربا عن رغبة الجامعة في فتح آفاق للتعاون مع جامعات بيلاروسيا تمهيدا للتعاون مع دول شرق أوروبا.

وأكد نجم أن الجامعة حريصة على تدعيم أواصر التعاون العلمي مع بيلاروسياK لافتًا إلى أهمية تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة حلوان وجامعات بيلاروسيا.

وأعرب عن أمنياته في المزيد من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة، متطلعا لزيادة التعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات والعلماء بين جامعة حلوان وجمهورية بيلاروسيا، لتشجيع البحوث المشتركة.

وقدم عدد من عمداء الكليات نبذات عن كلياتهم ونقاط التميز بها، كما قدمت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية عرضا تقديميا عن جامعة حلوان تضمن كليات الجامعة ومجالات القوة والعلاقات الدولية للجامعة وأنشطتها الدولية والطلاب الوافدين والتصنيف الدولي.

من جانبه، أعرب سفير دولة بيلاروسيا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بإتاحة هذا الكم الهائل من المعلومات عن الجامعة.. مؤكدا أنه سيتم إصال هذه المعلومات إلى رؤساء الجامعات في بيلاروسيا.

ودعا إلى تبادل الزيارات بين قيادات الجامعة ونظرائهم في جامعات بيلاروسيا لبحث آليات التعاون ووضع الاستراتيجيات للأنشطة المختلفة.