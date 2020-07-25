كورونا في 24 ساعة| تراجع جديد في الوفيات بمصر.. والصحة العالمية ترد على "أسئلة مهمة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 659 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38حالة جديدة.

فيما أكدت وزارة الأوقاف، أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط ، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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