رئيس المحطات النووية يكشف لـ"مصراوي" موعد الانتهاء من تنفيذ رصيف محطة الضبعة البحري

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إنه تم توقيع عقد إنشاء وتنفيذ الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية، فى شهر يونيو الماضي، حيث تم تفعيل ذلك بدء من يوليو الجاري، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التب تشرف على تنفيذ المشروع.

وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جاري حاليًا العمل على قدم وساق لإنجاز ذلك المشروع والانتهاء منه في أقرب مدة زمنية، حيث من المقرر تنفيذه خلال مدة تبلغ 21 شهرًا إلا أن تم خفضها لتصبح 19 فقط.

وأشار إلى أن هناك عدة ظروف تتحكم في التوقيت، أبرزها خروج المعدات من الموانئ الروسية، خاصة أن هناك بعض الأوقات التي تشهد تجمدًا للموانئ هناك نتيجة الطقس البارد، ما يعيق خروج المعدات وإرسالها، لكنه تم اتخاذ وتحديد تلك الفترات للعمل على تفاديها.

وأكد أنه كان من الصعب أن يتم نقل المعدات الثقيلة بريًا، موضحًا أن إنشاء وتنفيذ ذلك الرصيف البحري سيكون له مزايا متعددة أبرزها توفير النفقات وخفض التكاليف، خاصة أن النقل البري يتطلب تجهيزات مختلفة من طرق وكباري وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة، أن دخول المعدات عبر الميناء أو الرصيف البحري المخصص لها سيوفر الوقت والمجهود على الهيئة.