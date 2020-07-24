وزير الأوقاف يقرر رفع التعاقد على لحوم أضاحي إلى ألف طن

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه نظرًا للإقبال الشديد على شراء صكوك أضاحي الأوقاف وثقة جموع الشعب المصري في مؤسسات الدولة المصرية وفي مشروع صكوك الأضاحي، قرر الدكتور محمد مختار جمعة رفع التعاقد إلى ألف طن.

وأجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تم خلاله الاتفاق على رفع التعاقد بين الوزارتين إلى 1000 طن لحوم بنحو خمسة آلاف رأس من البقر يتم ذبحها وفق التوقيت الشرعي للأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.