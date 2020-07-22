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الأعلى للإعلام يقرر استمرار عصام فرج قائما بأعمال الأمين العام.. ويعلن تشكيل لجانه الداخلية

04:09 م الأربعاء 22 يوليه 2020
الأعلى للإعلام يقرر استمرار عصام فرج قائما بأعمال الأمين العام.. ويعلن تشكيل لجانه الداخلية

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر تكليف الدكتور عصام فرج والمستشار القانوني للمجلس بتسيير أعمال منصب الأمين العام لحين الاستقرار على الشكل النهائي واختيار الأمين العام الجديد للمجلس.

وأضاف جبر، أن المجلس شكل لجان المجلس حيث تم اختيار صالح الصالحي للجنة تراخيص القنوات والمهندس حسام صقر للجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وخالد ميري للجنة إخطارات الصحف وصالح الصالحي لرئاسة لجنة الشكاوى وأسامة أبو زيد للجنة ضبط الأداء الرياضي، وعزة مصطفى للجنة الدراما، ومحمد مصطفى شردي لرئاسة لجنة التظلمات وأمير نبيل للجنة الملكية الفكرية والدكتورة منى الحديدي للجنة التدريب ورانيا هاشم للجنة تقارير الحالة الإعلامية و المستشار محمد عبد السميع لجنة الموارد البشرية.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عصام فرج

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