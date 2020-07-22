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وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان مُخطط تطوير كنيسة العذراء بالزيتون

12:18 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان مُخطط تطوير كنيسة العذراء بالزيتون

جانب من الاجتماع

كتب - محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعاً، لاستعراض المُخطط المقترح لمشروع تطوير كنيسة العذراء بحى الزيتون، بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، وأعضاء مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض البدائل التخطيطية لتطوير كنيسة العذراء، وتم اختيار المخطط المقترح للتطوير الذي يتوافق مع خطوط التنظيم المعتمدة بشارع طومان باي، بما يعمل على تحقيق السيولة المرورية وكفاءة الحركة بالمنطقة المحيطة بالكنيسة، مع التأكيد على توفير مواقف انتظار السيارات اللازمة لاستيعاب جميع المترددين وفقا للمعدلات التخطيطية داخل الموقع، وبما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة المقترحة

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير كنيسة العذراء، يهدف لإبرازها بالشكل اللائق بها، نظرا لأهميتها التاريخية، واستيعاب أعداد الزائرين من داخل مصر وخارجها، وحل مشكلة الاختناقات المرورية فى محيطها، وتمكينها من تقديم الخدمات المختلفة لسكان المنطقة.

عاصم الجزار الإسكان كنيسة العذراء مجلس النواب

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