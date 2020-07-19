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"استمعت إلى كول تون غريب".. علي عبدالعال ممازحًا أحد النواب عقب إصابته بـ"كورونا"

05:33 م الأحد 19 يوليه 2020
"استمعت إلى كول تون غريب".. علي عبدالعال ممازحًا أحد النواب عقب إصابته بـ"كورونا"

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):

أعرب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تعاطفه مع النواب المصابين بفيروس كورونا، قائلًا إنه يتمنى الشفاء العاجل السريع لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرمان، اليوم الأحد، والتي قال فيها عبدالعال: "أتمنى الشفاء لكل النواب الذين أصيبوا بوعكة صحية، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)"، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على صحتهم جميعًا.

ومازح عبدالعال النائب أحمد فؤاد أباظة، بعد أول حضور له بالبرلمان، عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "بعض الزملاء أصيبوا بوعكة صحية، وكلما تواصلت اتصلت على النائب أحمد أباظة؛ لكن سمعت الكول تون لمطرب ماحدش بيسمعه من فترة".

يُشار إلى أن الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأحد، تناقش عددًا من مشروعات القوانين؛ أبرزها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية؛ بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.

وتناقش الجلسة التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وسبب تقدم الحكومة بمشروع القانون هو وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب؛ مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، والأمر الذي تطلب التدخل تشريعيًّا لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.


علي عبدالعال مجلس النواب فيروس كورونا أحمد فؤاد أباظة

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