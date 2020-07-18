​مطار القاهرة ينهي إجراءات سفر ووصول 15 ألف راكب من خلال 142 رحلة

كتب- محمد عبيد:



يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 68 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 10105 ركاب من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4896 راكبًا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بمباني الركاب الثلاثة في المطار، ستستقبل خلال الـ24 ساعة 68 رحلة دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وصل منهم 20 رحلة بينما تقلع من صالات السفر 74 رحلة على مدار الـ24 ساعة إقلاع منهم 25 رحلة.

وأشارت المصادر إلى اتخاذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.