أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

احتفالية جوائز الصحافة المصرية الأربعاء ٢٢ يوليو

11:31 ص السبت 18 يوليه 2020
احتفالية جوائز الصحافة المصرية الأربعاء ٢٢ يوليو

نقابة الصحفيين

كتب- مصراوي:

تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٧/2020 في تمام الساعة الخامسة مساًء بمسرح النقابة.
وبحسب بيان، نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين، على أن يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيسبوك.

نقابة الصحفيين جوائز الصحافة المصرية

الخبر التالى:

رئيس "الوطنية للانتخابات" يكشف عن إجراءات الهيئة الاحترازية في انتخابات "الشيوخ"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 86474

    عدد المصابين

  • 27302

    عدد المتعافين

  • 4188

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13921699

    عدد المصابين

  • 7795469

    عدد المتعافين

  • 593072

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس "الوطنية للانتخابات" يكشف عن إجراءات الهيئة الاحترازية في انتخابات "الشيوخ"