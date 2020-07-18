احتفالية جوائز الصحافة المصرية الأربعاء ٢٢ يوليو

كتب- مصراوي:

تقيم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٧/2020 في تمام الساعة الخامسة مساًء بمسرح النقابة.

وبحسب بيان، نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين، على أن يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيسبوك.