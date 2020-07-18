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رئيس "الوطنية للانتخابات" يكشف عن إجراءات الهيئة الاحترازية في انتخابات "الشيوخ"

11:34 ص السبت 18 يوليه 2020
رئيس "الوطنية للانتخابات" يكشف عن إجراءات الهيئة الاحترازية في انتخابات "الشيوخ"

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخا

كتب- مصراوي:
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت كل التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، مضيفًا أنه سيتم تعقيم جميع لجان الاقتراع مرة قبل الاقتراع وأثناء الراحة وبعد الاقتراع، وكذلك في اليوم الثاني، وفرض ارتداء الكمامة على جميع المشاركين في الانتخابات.

وأضاف لاشين، خلال كلمة له، اليوم السبت، في ورشة العمل التي تنظمها الهيئات الإعلامية حول انتخابات "الشيوخ"، أن الهيئة كلفت موظفًا مختصًّا لمراعاة المسافات بين الناخبين وتنظيمها والكشف عن هوية الناخب، وأوجبت وجود سيارة إسعاف وإلزام كل مرشح بممارسة دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشادة بالإعلام المخلص الذي يلتزم بالمهنية؛ إذ يعمر و لا يدمر، و لم تغب عنه تلك السمات خلال الانتخابات السابقة.

الوطنية للانتخابات الاجراءات الاحترازية لاشين ابراهيم

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