للخط الثالث للمترو.. وصول ثاني قطارات صفقة الـ32 قطارًا مكيفًا من كوريا

كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، وصول ثان قطارات صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيفًا جديدًا للعمل بالخط الثالث للمترو إلى ميناء الإسكندرية التي سبق ووقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) بما يعادل 6.361 مليار جنيه.

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وأكد وزير النقل، أن وصول القطارات الجديدة تباعا يأتي بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة وتطور الأعمال بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، لافتًا إلى أن هذه القطارات لها مواصفات عديدة مميزة حيث يتمتع القطار بنظام تكييف هواء عالي السعة، كما أنه مزود بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.

ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع مشيرا الى أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر .

وأضاف، أنه بعد الانتهاء من تنزيل عربات القطار من السفينة تم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدا لنقله الى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيداً لضمه لأسطول القطارات العاملة حالياً على الخط الثالث للمترو مضيفا ان باقي القطارات ستصل تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.