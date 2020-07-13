نشاط للرياح وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم لا يختلف عن طقس اليومين الماضيين، حيث يظل حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف "شاهين"، لمصراوي اليوم الاثنين، أن ارتفاع نسب الرطوبة أدى إلى تكون السحب المنخفضة في الصباح الباكر، ما أدى إلى حجب أشعة الشمس فشعر المواطنون بطقس ممتع، لكن مع دخول ساعات النهار وزيادة أشعة الشمس تبدأ السحب المنخفضة في التلاشي وترتفع درجات الحرارة.

وتابع شاهين: "يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق، خاصة المكشوفة منها، كما تكون مثيرة للرمال على جنوب سيناء، وهذا النشاط يقلل من الإحساس بدرجات الحرارة".

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة، 29 و30 بالسواحل الشمالية، وفي القاهرة من 35 إلى 36، وفي شمال الصعيد بين 37 إلى 39 درجة، بينما ترتفع فى جهة الجنوب، وتصل لـ41 درجة.

وأشار إلى أن نسب الرطوبة تصل لـ90% على السواحل الشمالية، لكن نجد الجو ممتعا؛ لتراجع درجات الحرارة والقرب من الشواطئ، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة تصل على القاهرة لـ80%.