"في 3 أنواع من الفيروس".. الخشت: فريق بحثي اكتشف الشفرة الوراثية لـ"كورونا"

(مصراوي):

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اكتشاف الفريق البحثي التابع للجامعة، للشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، قائلًا إن هناك 3 أنواع من الفيروس الموجود حاليًا في مصر.

وأضاف الخشت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الفريق توصل إلى 78 عينة فيروسية بما يمكننا من الوصول إلى علاج لفيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تتبع إجراءات مشددة بالنسبة، لاستقبال طلاب الفرق النهائية لأداء امتحانات نهاية السنة.